17:14, 29 января 2026Культура

Джиган рассказал о чудесном спасении бананом в Израиле

Джиган рассказал, как врачи в Израиле спасли его от отравления рисом и бананом
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, рассказал, как сильно отравился в Израиле, но местные врачи чудесным образом исцелили его. Об этом он рассказал в новой серии своего шоу «Джиганина».

По его словам, организаторы концерта в Тель-Авиве вступили в сговор против него, чтобы сорвать выступление артиста.

«Меня отравили, у меня должно было быть два концерта, но одни с другими не договорились по логистике, началась суета. Одни хотели поднасрать другим — отравили меня. Чтобы я на первом концерте выступил плохо», — заявил Джиган.

Артист уточнил, что от сильных симптомов отравления и температуры под 40 его спас местный врач. «Врач, лет 70, говорит: "сынок, полбанана и рис". Я клянусь: все отпустило — даже температура 40», — добавил он.

Ранее Джиган рассказал, что проходит пробы на роль в новогодней пародии на «Мастера и Маргариту». Он готовится к съемкам в следующем громком проекте от телеканала ТНТ.

