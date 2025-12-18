Реклама

18:49, 18 декабря 2025Культура

Джиган заявил о пробах на роль в «Мастере и Маргарите»

Джинах рассказал о желании сыграть Воланда в пародии на «Мастера и Маргариту»
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, рассказал, что проходит пробы на роль в новогодней пародии на «Мастера и Маргариту». Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Джигана, он готовится к съемкам в следующем громком проекте от телеканала ТНТ.

«Скоро стартуют съемки фильма "Мастер и Маргарита", я участвую в пробах на роль Воланда. Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо», — сообщил Джиган.

Известно, что проект может получить название «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте». В нем герои известного романа Михаила Булгакова предстанут в сеттинге «лихих 90-х».

Ранее стало известно, что народная артистка России Наталья Селезнева, известная по роли в оригинальном фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», раскритиковала идею создания ремейка.

