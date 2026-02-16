Одержимая пластикой телезвезда попала в объектив папарацци в полуобнаженном виде

Папарацци сняли одержимую пластикой телезвезду Кэти Прайс в ярком бикини

Популярная британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс, известная одержимостью пластическими операциями, попала в объектив папарацци в полуобнаженном виде. Фото публикует Daily Mail.

47-летнюю телезвезду сняли во время совместного с мужем отдыха у бассейна отеля One & Only Royal Mirage, расположенного в Дубае. Так, Прайс предстала перед камерами в ярко-оранжевом бикини, состоящем из частично обнажающего грудь бюстгальтера и стрингов. Ее супруг, бизнесмен Ли Эндрюс, в свою очередь, был одет в клетчатые черные шорты и белую бейсболку.

Кэти Прайс перенесла более 20 хирургических вмешательств. Известно, что она сделала 16 операций по увеличению груди, три ринопластики, подтяжку ягодиц и несколько липосакций. При этом телезвезда не планирует на этом останавливаться, поскольку считает себя уродиной.