Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:11, 16 февраля 2026Силовые структуры

Оглашены перспективы для задержанного российского министра по чрезвычайным ситуациям

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Штриков арестован до 15 апреля
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Министерство ГО и ЧС КК»

Исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова арестовали. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он пробудет в СИЗО два месяца — до 15 апреля.
 
По данным следствия, в 2024 году фигурант дал указание подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы обнаруженных нарушениях при проведении уже прошедшего к тому моменту аукциона на приобретение и монтаж быстровозводимого модульного здания пожарного депо для того, чтобы отменить его. В итоге на повторном аукционе победила компания, интересы которой лоббировал Штриков.

Ранее сообщалось, что дело чиновника связано с закупками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

    Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

    Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

    Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

    Прокурор обратился в суд с особой просьбой для семьи исполнителя теракта в «Крокусе»

    Россиян предупредили о подорожании сладостей

    Раскрыт приговор для сына убеждавшей россиян в нападении рептилоидов на Землю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok