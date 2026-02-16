Оглашены перспективы для задержанного российского министра по чрезвычайным ситуациям

Министр ГО и ЧС Краснодарского края Штриков арестован до 15 апреля

Исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова арестовали. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он пробудет в СИЗО два месяца — до 15 апреля.



По данным следствия, в 2024 году фигурант дал указание подчиненным подготовить фиктивные документы о якобы обнаруженных нарушениях при проведении уже прошедшего к тому моменту аукциона на приобретение и монтаж быстровозводимого модульного здания пожарного депо для того, чтобы отменить его. В итоге на повторном аукционе победила компания, интересы которой лоббировал Штриков.

Ранее сообщалось, что дело чиновника связано с закупками.