Раскрыты детали дела задержанного российского министра по чрезвычайным ситуациям

Дело задержанного министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова связано с госзакупками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным агентства, дело Штрикова связано с закупками для пожарных депо.
По предварительным данным, он лоббировал интересы коммерческой компании при проведении государственных закупок в рамках контракта на приобретение модульных зданий для пожарных депо.
Ранее сообщалось, что он подозревается по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).