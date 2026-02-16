Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:57, 16 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты детали дела задержанного российского министра по чрезвычайным ситуациям

ТАСС: Дело министра ГО и ЧС Краснодарского края Штрикова связано с госзакупками
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Дело задержанного министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергея Штрикова связано с госзакупками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, дело Штрикова связано с закупками для пожарных депо.

По предварительным данным, он лоббировал интересы коммерческой компании при проведении государственных закупок в рамках контракта на приобретение модульных зданий для пожарных депо.

Ранее сообщалось, что он подозревается по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

