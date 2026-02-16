Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:03, 16 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России оценили перспективы трехсторонних переговоров по Украине в Женеве

Сенатор Джабаров назвал туманными перспективы переговоров в Женеве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Перспективы переговоров по Украине туманны, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Женеве будет обсуждаться остановка ударов по энергетике.

Данный вопрос, по мнению сенатора, будет обсуждаться не на переговорах. Такое решение может принять только высшее политическое руководство России, отметил он.

Дело в том, что у нас идет специальная военная операция. Нам наносят постоянно удары, причем в основном по гражданским объектам с использованием ракет средней дальности, и наша вынужденная мера — отвечать, но мы не бьем по гражданскому населению. Мы бьем по объектам оборонного характера, по энергетическим ресурсам и так далее

Владимир Джабаровсенатор

Делегации, которые встретятся в Женеве, должны обсуждать не приостановку ударов по энергетике, а конкретные условия прекращения огня, полагает политик.

«Мы согласны вести такие переговоры, но, я так понимаю, что Украину это не устраивает. Украине нужно продолжение войны любым способом для того, чтобы оставить свой режим у власти еще на какое-то время в расчете (кстати, на это рассчитывают, прежде всего, европейцы) обескровить Россию, в расчете на то, чтобы затянуть эту войну и чтобы Россия при этом понесла максимально возможные потери», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее турецкий политический аналитик Энгин Озер выразил мнение, что предстоящие переговоры делегаций России, Украины и США в Женеве способны определить контуры будущего мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили, что Украина не стала главной темой конференции в Мюнхене и не добилась желаемого. Что получил Зеленский?

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Бывшая жена Моргенштерна подарила себе на 14 февраля часы за полмиллиона рублей

    В Швейцарии поезд сошел с рельсов

    Звезда «Универа» заявила об опасности ИИ

    Постсоветский лидер уволил друга и посоветовал отдохнуть

    Россиянка вонзила нож в шею 17-летней школьницы

    Названы два вида самых вредных начинок для блинов

    Главный оппонент Орбана рассказал о сговоре со странами ЕС против Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok