В России оценили перспективы трехсторонних переговоров по Украине в Женеве

Сенатор Джабаров назвал туманными перспективы переговоров в Женеве

Перспективы переговоров по Украине туманны, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Женеве будет обсуждаться остановка ударов по энергетике.

Данный вопрос, по мнению сенатора, будет обсуждаться не на переговорах. Такое решение может принять только высшее политическое руководство России, отметил он.

Дело в том, что у нас идет специальная военная операция. Нам наносят постоянно удары, причем в основном по гражданским объектам с использованием ракет средней дальности, и наша вынужденная мера — отвечать, но мы не бьем по гражданскому населению. Мы бьем по объектам оборонного характера, по энергетическим ресурсам и так далее Владимир Джабаров сенатор

Делегации, которые встретятся в Женеве, должны обсуждать не приостановку ударов по энергетике, а конкретные условия прекращения огня, полагает политик.

«Мы согласны вести такие переговоры, но, я так понимаю, что Украину это не устраивает. Украине нужно продолжение войны любым способом для того, чтобы оставить свой режим у власти еще на какое-то время в расчете (кстати, на это рассчитывают, прежде всего, европейцы) обескровить Россию, в расчете на то, чтобы затянуть эту войну и чтобы Россия при этом понесла максимально возможные потери», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее турецкий политический аналитик Энгин Озер выразил мнение, что предстоящие переговоры делегаций России, Украины и США в Женеве способны определить контуры будущего мира.

