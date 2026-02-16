Реклама

Перспективы переговоров по Украине в Женеве оценили

Аналитик Озер: Переговоры в Женеве способны определить контуры мира по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Предстоящие переговоры делегаций России, Украины и США в Женеве способны определить контуры будущего мира. Такое мнение высказал турецкий политический аналитик Энгин Озер, передает РИА Новости.

«Встреча в Женеве больше напоминает стамбульские переговоры, чем формат в Абу-Даби. Состав делегаций и присутствие военных экспертов говорят о приближении к четкому определению границ и параметров соглашения», — заявил эксперт.

По его словам, участие в консультациях военных специалистов указывает на то, что переговорный процесс переходит в прикладную фазу. Аналитик считает, что стороны приступили к обсуждению конкретных вопросов, связанных с механизмами контроля за соблюдением условий будущего соглашения и линиями разграничения.

Ранее в российском МИД заявили, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби договорились вести их в «режиме тишины», не допуская утечек.

