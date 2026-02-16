Песков высказался о продаже масок с лицом Путина

Песков: Кремль не планирует судиться из-за товаров и масок с лицом Путина

Кремль не планирует судиться из-за масок с лицом президента РФ Владимира Путина, если нет признаков оскорбления личности. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что наличие различных товаров с изображением главы государства говорят о его популярности. При этом представитель Кремля отметил, что власти внимательно следят за тем, чтобы в таких товаров не было ничего оскорбляющего личность. «Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона», — подчеркнул Песков.

Ранее российский актер театра и кино Сергей Безруков потребовал взыскать с предпринимательницы Кристины Соболевской 500 тысяч рублей в качестве компенсации за продажу масок с его лицом. Он также обратился к суду с просьбой запретить ей распространять его персональные данные в сети.