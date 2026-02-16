Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:36, 16 февраля 2026Авто

Покинувший Россию автогигант приготовился к масштабной экономии

Volkswagen запланировал урезать траты по всем брендам на 20 % к концу 2028 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Photo Illustration by Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Руководство немецкого автомобильного гиганта — Volkswagen Group (VG) — анонсировало переход концерна к масштабной экономии в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает местный деловой журнал Manager Magazin.

В структуру покинувшего российский рынок гиганта входят такие бренды, как Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Scania, MAN и Navistar. Помимо них немецкий концерн владеет производителем мотоциклов Ducati.

Гендиректор VG Оливер Блюме и главный финансовый директор Арно Антлиц представили план оптимизации расходов. Согласно его основным положениям, расходы группы по всем брендам сократятся на 20 процентов к концу 2028 года. Кардинальную меру анонсировали в закрытом режиме на совещании с топ-менеджерами, которое состоялось в середине января.

Как полагают в руководстве концерна, переход к масштабной экономии позволит VG адаптироваться к усилению конкуренции со стороны китайских производителей, слабому спросу в КНР, а также повышенным пошлинам США. По данным издания, программа может подразумевать в том числе закрытие некоторых предприятий. Детальный план экономии, как ожидается, будет представлен в ходе пресс-конференции после презентации годовой отчетности, которая состоится 10 марта.

Volkswagen Group прекратила официальные продажи своих машин в России после начала боевых действий на Украине. На фоне утраты важного для себя рынка сбыта и ослабления позиций в ряде других регионов финансовые показатели группы стали ухудшаться. В 2024 году руководство концерна запустило программу реорганизации бизнеса во всех брендах и подразделениях. С тех пор компании удалось сэкономить миллиарды евро, отмечал ее представитель. Однако риски закрытия заводов и урезания зарплат сотрудникам в итоге обернулись массовыми протестами в Германии. В конечном счете было принято решение добиться экономии за счет сокращения премий топ-менеджеров концерна и дальнейшего урезания их зарплат в ближайшие несколько лет.

