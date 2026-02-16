Российские компании попросили помочь с поставками рыбы за границу

«Ъ»: Рыбопромышленники попросили сохранить им льготы на экспорт своей продукции

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась к главе Минсельхоза Оксане Лут с просьбой не выводить из-под действия господдержки основные позиции рыбного экспорта, потому что это ударит по конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. Об этом со ссылкой на документ за подписью главы организации Германа Зверева пишет «Коммерсантъ».

Рыбопромышленники надеются на сохранение субсидии по возмещению транспортных затрат. В Минсельхозе в ответ на запрос издания перенаправили за комментарием в Росрыболовство, а там отметили, что проект о предоставлении поддержки дорабатывается, но снижения экспорта рыбной продукции и его структуры не ожидается.

Компенсацию 25 процентов от затрат на транспортировку продукции за рубеж производители получают в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса». На эти цели в 2026-2028 годах планируется выделять по десять миллиардов рублей в год.

Однако ВАРПЭ и Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обратили внимание, что из перечня продукции, которая попадает под субсидию, исчезли мороженая рыба, филе, мясо рыбы, ракообразных моллюсков и прочих беспозвоночных. При этом, как подчеркнул управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинга» Дмитрий Краснов, эти категории обеспечили основной объем экспорта в 2025 году, а главным его направлением стал Китай.

По оценке ВАРПЭ, любое повышение цен при поставках в Китай существенно ударит по спросу. Как подчеркнул Зверев, отмена субсидий не позволит обеспечить плановые показатели национального проекта по экспорту. Участники рынка отмечают, что интерес к субсидии в прошлые годы был крайне высок.

По мнению Краснова, подход властей, возможно, связан с желанием мотивировать предпринимателей повышать объемы высокой переработки, однако эксперт сомневается в эффективности такой меры. Напротив, считает он, снижение поддержки дополнительно сократит стимулы для развития переработки внутри страны.

Ранее сообщалось, что российские рыбопромышленники начали отказываться от заказанных на отечественных верфях судов из-за их значительного подорожания в процессе строительства.