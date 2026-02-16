Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 16 февраля 2026Мир

Посол России на Кубе выступил с предупреждением США

Посол Коронелли: Руководство Кубы не исключает возможности вторжения США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Руководство Кубы не исключает возможности вторжения США на остров, но у республики есть большой опыт противостояния внешней агрессии. Об этом заявил посол России в Гаване Виктор Коронелли в интервью телеканалу «Россия 24».

«У кубинцев, конечно, огромный опыт противостояния внешнему врагу, внешнему потенциальному агрессору и реальному агрессору. И Куба — не Венесуэла. Если сюда кто сунется, мало не покажется», — подчеркнул дипломат.

Коронелли рассказал, что на острове регулярно проводятся военные учения, а кубинские граждане готовы к мобилизации, если она станет необходимой. При этом посол отметил, что считает американское вторжение на Кубу маловероятным.

В январе президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах. Сообщалось, что такое решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности со стороны Кубы. Трамп также пригрозил ввести пошлины на экспорт в США товаров из стран, которые поставляют нефть на остров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили, что Украина не стала главной темой конференции в Мюнхене и не добилась желаемого. Что получил Зеленский?

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    ВСУ заминировали мост для отхода и оказались не на той стороне

    В Белоруссии начались продажи самой доступной модели LiXiang

    Бывшая жена Моргенштерна подарила себе на 14 февраля часы за полмиллиона рублей

    В Швейцарии поезд сошел с рельсов

    Звезда «Универа» заявила об опасности ИИ

    Постсоветский лидер уволил друга и посоветовал отдохнуть

    Россиянка вонзила нож в шею 17-летней школьницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok