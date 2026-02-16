Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

Росавиация: Аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды 16 февраля

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно в условиях непогоды в столице 16 февраля. Обстановку в авиагаванях раскрыла Росавиация.

Уточняется, что отмены рейсов из-за снегопада и сильного ветра нет. При этом пассажиров предупреждают о незначительных задержках из-за дополнительной противообледенительной обработки воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 16 февраля, в Москве весь день будет идти снег с метелью — за сутки выпадет около 10 миллиметров осадков, а прирост покрова будет достигать 14 сантиметров.