20:02, 16 февраля 2026

Раскрыта обстановка в аэропортах Москвы в условиях непогоды

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно в условиях непогоды в столице 16 февраля. Обстановку в авиагаванях раскрыла Росавиация.

Уточняется, что отмены рейсов из-за снегопада и сильного ветра нет. При этом пассажиров предупреждают о незначительных задержках из-за дополнительной противообледенительной обработки воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 16 февраля, в Москве весь день будет идти снег с метелью — за сутки выпадет около 10 миллиметров осадков, а прирост покрова будет достигать 14 сантиметров.

