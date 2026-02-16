Реклама

Экономика
17:28, 16 февраля 2026Экономика

Москвичам пообещали резкий рост сугробов

Синоптик Макарова: Прирост снежного покрова в Москве за день достигнет 14 см
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В понедельник, 16 февраля, в Москве весь день будут идти снег с метелью — за сутки выпадет около 10 миллиметров осадков, а прирост покрова будет достигать 14 сантиметров. О резком увеличении сугробов предупредила жителей столицы ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, пишет «Интерфакс».

Местами в мегаполисе ожидаются сильные осадки и ветер с порывами до 17 метров в секунду. На этом фоне возможны метель, гололедица и снежные заносы. «Сегодня ожидается количество осадков 6-10 миллиметров. И прирост снега 10-14 сантиметров. В северных округах поменьше осадков — до 7 миллиметров, а максимальное — на юго-востоке», — уточнила синоптик.

Столбики термометров при этом покажут от минус 10 до минус 12 градусов в Москве и от минус 9 до минус 14 — по области. В ночь на вторник, 17 февраля, возможен небольшой снег. Однако днем погода станет облачной с прояснениями и без осадков. Ночью столбики термометров покажут минус 14-16 градусов, а днем — минус 7-9 градусов, заключила Макарова.

Ранее жителей Москвы предупредили о снежном буране и самой холодной ночи месяца.

