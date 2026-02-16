Решившая сжечь одноклассников российская школьница моделировала нападение

В Красноярске поджегшая одноклассников школьница моделировала нападение в Roblox

В Красноярске устроившая поджог и напавшая на одноклассников с молотком в школе №153 ученица моделировала нападение в игре Roblox. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, во внутриигровой переписке девочка спрашивала, что лучше использовать для более длительного горения. Кроме того, в игре она несколько раз моделировала нападение на свою школу и поджигала ее, называя все это «манифестом».

Отмечается, что внутри игры со школьницей могли общаться украинские сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО).

Ранее сообщалось, что восьмиклассница обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Девочку арестовали на два месяца — до 3 апреля 2026 года.