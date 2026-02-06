Решившая сжечь одноклассников российская школьница отправилась в СИЗО

В Красноярске поджегшая одноклассников школьница арестована на 2 месяца

В Красноярске устроившая поджог и напавшая на одноклассников с молотком в школе №153 ученица отправлена в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Она обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Девочку арестовали на два месяца — до 3 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница принесла с собой в школу полную сумку керосина. Она облила горючей смесью тряпку и бросила ее в класс вместе с бутылкой.

Девочка подожгла крышку унитаза в школьном туалете в среду, 4 февраля. После этого она вернулась в класс и метнула внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью, а затем набросилась с молотком на одноклассников и учителя. В результате пострадали шестеро человек, пятеро из них — дети.