Силовые структуры
12:22, 6 февраля 2026Силовые структуры

Решившая сжечь одноклассников российская школьница отправилась в СИЗО

В Красноярске поджегшая одноклассников школьница арестована на 2 месяца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктория Мельникова / ТАСС

В Красноярске устроившая поджог и напавшая на одноклассников с молотком в школе №153 ученица отправлена в СИЗО. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Она обвиняется по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Девочку арестовали на два месяца — до 3 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что 14-летняя школьница принесла с собой в школу полную сумку керосина. Она облила горючей смесью тряпку и бросила ее в класс вместе с бутылкой.

Девочка подожгла крышку унитаза в школьном туалете в среду, 4 февраля. После этого она вернулась в класс и метнула внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью, а затем набросилась с молотком на одноклассников и учителя. В результате пострадали шестеро человек, пятеро из них — дети.

