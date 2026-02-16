Резко упал импорт автомобилей в Россию из одной страны

РИА Новости: Ввоз машин из Южной Кореи в Россию сократился на 11 процентов

По итогам января объем поставок легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию сократился на 11 процентов относительно показателя годичной давности, пишет РИА Новости.

Отгрузки местного автопрома на российский рынок в денежном выражении составили 26,3 миллиона долларов. В январе прошлого года этот показатель достигал 29,7 миллиона долларов. Но динамика к декабрю прошлого года положительная — рост на 3,5 процента.

В общей сложности автопроизводители из Южной Кореи экспортировали по всему миру легковых машин на 5,7 миллиарда долларов. Основными направлениями для них стали США (46 процентов всего экспортного объема). Следом идут Канада (около 11 процентов) и Великобритания (6 процентов).

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил, что по итогам 2025 года объемы поставок легковых машин с пробегом через Белоруссию в Россию рухнули более чем в два раза.