Ввоз машин из Белоруссии обвалилился

Аналитик Целиков: Автомобили Volkswagen стали популярнее BMW в России

По итогам 2025 года объемы поставок легковых машин с пробегом через Белоруссию в Россию рухнули более чем в два раза, снизившись на 58 процентов (всего 19100 единиц). Такие данные приводит аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Пик импорта подержанных автомобилей через соседнюю страну был зафиксирован в 2023–2024 годах. Тогда на российский рынок были ввезены максимальные 45400 и 45900 машин с пробегом соответственно.

В ноябре 2025 года произошел всплеск импорта, связанный с корректировкой тарифов утилизационного сбора. Перед вступлением в силу новых правил с 1 декабря из Белоруссии в Россию ввезли 4079 единиц. Но уже в декабре картина кардинально поменялась. Произошло снижение практически в четыре раза (1088 единиц). Показатель января и того хуже — только 613 машин с пробегом.

Целиков отметил, что до 1 декабря 2025 года почти две трети импорта приходилось на машины с моторами мощнее 160 лошадиных сил — их доля составляла 63,1 процента. После 1 декабря их доля упала до 26,2 процента.

Что касается марок, то до введения изменений лидером поставок был BMW, занимая 20,4 процента от общего объема. Далее со значительным отставанием шли Volkswagen (7,4 процента), Chevrolet (7), Mercedes-Benz (6,8) и Audi (6,7).

После 1 декабря доля BMW резко сократилась, опустившись до 11,3 процента. На первую строчку вышел Volkswagen, нарастивший присутствие до 12,1 процента. Третью позицию с показателем 9,4 процента занял Peugeot. Mercedes-Benz удалось удержаться на четвертой строчке с результатом 7,2 процента, тогда как Audi и вовсе покинула десятку лидеров.

Среди моделей до 1 декабря лидировал Chevrolet Equinox (5 процентов). Следом шли BMW 3 серии (3,2), BMW X3 (3,1), BMW 5 серии (3), BMW X5 (2,8). С 1 декабря пятерка изменилась кардинально. Лидирует Volkswagen Jetta (3,3), а за ним идут Peugeot 5008 (3), Buick Encore (2,9), Peugeot 3008 (2,7) и Volkswagen Passat (2,6).

