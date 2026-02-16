Реклама

Экономика
11:46, 16 февраля 2026Экономика

Россиянам перечислили самые высокооплачиваемые профессии

hh.ru: Средняя предлагаемая зарплата для сварщиков достигла 267,3 тыс. рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

В начале февраля 2026 года средняя предлагаемая зарплата для сварщиков в России достигла отметки в 267,3 тысячи рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные hh.ru.

Это позволило сварщикам стать самыми высокооплачиваемыми специалистами (помимо руководителей), пояснили эксперты. В топ-3 по уровню дохода также вошли дата-сайентисты (250 тысяч рублей в месяц) и DevOps-инженеры (216,8 тысячи).

Средняя предлагаемая зарплата для агентов по недвижимости за это время достигла 203 тысяч рублей, аналогичный показатель у геологов составил 197,9 тысячи. Эти две категории работников замкнули пятерку самых высокооплачиваемых в России, констатировали аналитики.

О том, что на фоне острой нехватки квалифицированных специалистов зарплаты сварщиков в России начали стремительно расти, ранее заявляла помощник главы Минстроя Светлана Кузьменко. Такие работники, пояснила она, высоко ценятся в строительной отрасли. Без их труда не обходится возведение мостов, а также жилых и промышленных объектов.

