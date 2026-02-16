Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
02:41, 16 февраля 2026Экономика

Россиянам рассказали о регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

РИА Новости: Средняя зарплата в 15 регионах России превысила 100 тысяч рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

В ноябре 2025 года в 15 регионах России средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ноябре 2024 года такой показатель был в 12 регионах. В тройку лидеров вошли Магаданская область (244 тысячи), Чукотский автономный округ (212 тысяч) и Москва (171,3 тысячи). В список также попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Камчатский край, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область.

Ранее стало известно, что доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей по итогам 2024 года достигла исторического максимума и составила 16,7 процента. Кроме того, доля граждан с ежемесячным доходом в 60-100 тысяч рублей за отчетный период достигла 21,6 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ более 12 часов атаковали Брянскую область 170 дронами. Российский регион частично остался без света и тепла

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В Ярославской области ввели режим ЧС из-за отсутствия тепла

    Жителей Британии и Германии призвали готовиться к войне с Россией

    В морозильнике 50-летней женщины нашли двух новорожденных

    Врач назвал причину внезапного пробуждения в три часа ночи

    Две страны Евросоюза до рекордов нарастили экспорт вина в Россию

    Россиянам рассказали о регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

    У известной юмористки нашли рак легких

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok