Российская туристка отдохнула в Таиланде и описала поездку фразой «грязно, специфи­ческая еда, нет сер­ви­са». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания жила в отеле Cosy Beach Hotel на курорте Паттайя. Ей не понравилось, что ни на одном пляже гостиницы не было раздевалок, туалетов и душа. Она также осталась недовольна качеством местной еды.

«Рис мне лично быстро надоел, лапша не особо вкусная, том-ям — ну не знаю... Всякие шашлычки в макашницах... Что могу сказать: морепродуктов не так много», — посетовала соотечественница.

Кроме того, туристка была разочарована едой на местном рыбном рынке, которую «немного недодерживают». По ее словам, экономии там нет, так как нужно доплачивать за приготовление.

Расстроила россиянку и поездка на остров Ко-Лан. «Более замусоренного моря я не видела — плавают пакеты, тарелки, крышки, бутылки. В воде неприятно находиться. Именно после посещения острова у меня ноги покрылись сыпью», — возмутилась автор отзыва.

Ранее другая россиянка описала отдых в Таиланде за 260 тысяч рублей фразой «минусы отеля заметны». Она пожаловалась на устаревшую мебель, шумный кондиционер и однообразные завтраки.