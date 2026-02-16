Реклама

12:22, 16 февраля 2026

Россиянка засудила больницу из-за дважды не выявленной онкологии

В Красноярском крае пациентка засудила больницу за невыявленную онкологию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярском крае пациентка засудила больницу из-за ошибочного медицинского заключения. О результатах судебного разбирательства рассказывает Telegram-канал «Медицинская Россия».

Россиянка наблюдалась в одной из районных больниц. В 2023 году она обратилась с жалобами на боль в груди. Несмотря на выраженные симптомы, проведенное маммографическое исследование не выявило патологий. Через полгода к болям прибавилась одышка, а молочная железа женщины приняла неестественную форму. Однако новое исследование вновь показало, что с грудью все в порядке.

Тогда жительница региона решила обратиться в краевой онкологический диспансер. Там ей диагностировали заболевание онкологического профиля в третьей стадии. После продолжительного лечения женщина получила инвалидность.

Россиянка обратилась в органы прокуратуры с целью привлечь к ответственность райбольницу, врачи которой не заметили новообразование в ее теле. Надзорное ведомство подало исковое заявление, по результатам рассмотрения которого больницу обязали выплатить бывшей пациентке 350 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее жительница Ярославской области засудила больницу за забытую в ее теле дренажную трубку, из-за чего женщина 12 лет мучилась, жалуясь на боль в боку. Оказалось, что инородное тело находилось в ее брюшной полости после операции, проведенной в 2009-м году. Суд взыскал в пользу бывшей пациентки 700 тысяч рублей.

