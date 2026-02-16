Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 16 февраля 2026Россия

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: Российские военные заняли населенный пункт Миньковка в ДНР
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о селе Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Министерстве обороны России.

Бои за населенный пункт вели подразделения «Южной» группировки войск. Им удалось также продвинуться в районах Резниковки, Никифоровки, Константиновки и Краматорска в ДНР.

Военнослужащие нанесли поражение формированиям трех механизированных, одной мотопехотной, а также бригадам морской пехоты и нацгвардии противника. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 175 военнослужащих, а также несколько единиц техники, включая танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов и артиллерийское орудие.

Кроме того, на данном направлении уничтожены два склада материальных средств ВСУ.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль Покровку в Сумской области. Село заняли подразделения группировки войск «Север».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на обвинения в отравлении Навального

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Дмитриев оценил цитирование главой дипломатии ЕС Каллас комиксов Marvel

    Кремль согласился с заявлением о шантаже Украины против Орбана

    Кремль раскрыл планы на переговоры с Украиной в Женеве

    Российский горнолыжник сошел с дистанции и остался без медали в слаломе на Олимпиаде

    Раскрыт принесший 400 миллионов рублей незаконный бизнес чиновника Роспотребнадзора

    В России второй год подряд не выполнили план по долгосрочным сбережениям

    Названы роковые ошибки вкладчиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok