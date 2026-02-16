Минобороны: Российские военные заняли населенный пункт Миньковка в ДНР

Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о селе Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Министерстве обороны России.

Бои за населенный пункт вели подразделения «Южной» группировки войск. Им удалось также продвинуться в районах Резниковки, Никифоровки, Константиновки и Краматорска в ДНР.

Военнослужащие нанесли поражение формированиям трех механизированных, одной мотопехотной, а также бригадам морской пехоты и нацгвардии противника. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 175 военнослужащих, а также несколько единиц техники, включая танк, шесть боевых бронированных машин, 15 пикапов и артиллерийское орудие.

Кроме того, на данном направлении уничтожены два склада материальных средств ВСУ.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под контроль Покровку в Сумской области. Село заняли подразделения группировки войск «Север».