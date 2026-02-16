Реклама

Экономика
21:07, 16 февраля 2026Экономика

Российских водителей предупредили о водолазах

В Иркутской области появился предупреждающий о водолазах дорожный знак
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

В рабочем поселке Листвянка Иркутского района появился дорожный знак, предупреждающий водителей о пешеходах-водолазах. Об этом пишет «Подъем».

На знаке изображен аквалангист, идущий по зебре. Такое предупреждение установили недалеко от дайвинг-центра «Байкал — Фартовый». Директор заведения Михаил Сисенков рассказал, что идея принадлежит сотрудникам центра, однако в установке знака они не участвовали.

«Идея наша. Воплотили мои бывшие ученики, но я с ними не в контакте. Вообще-то это незаконно, мы в этом не участвуем. Потом разбирательства — все уберут, и будут извиняться. Ничего нового», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бронзовый памятник братьям Люмьер посадили в клетку.

