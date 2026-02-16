Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:31, 16 февраля 2026Экономика

Создателей кино заперли в клетке посреди улицы в российском городе

В Екатеринбурге бронзовый памятник братьям Люмьер посадили в клетку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Елена Ермоленко / Фотобанк Лори

В Екатеринбурге бронзовый памятник создателям кино, братьям Люмьер, посадили в клетку. Металлическая конструкция возникла прямо посреди улицы, пишет издание «Подъем».

Такие меры приняли, чтобы очистить скульптуру от краски, которой ее облили хулиганы. В мэрии российского города рассказали, что памятник уже отмыли и привели в порядок. Работы в общей сложности заняли три дня. Специалисты опасались, что вместе с краской сойдет основное покрытие скульптуры, но этого удалось избежать.

«Это временно. Уберут клетку, ну что смеяться. Там просто, когда люди работали, сначала баннерами затянули, потом баннеры сдуло, остались эти решетки. Там уже все очистили», — рассказали в администрации и предположили, что ограждение уже убрали.

Ранее в Таганроге от памятника заслуженному артисту России Павлу Деревянко оставили одну ногу. Статую установили за свой счет местные жители во дворе дома, где раньше жил актер. Арт-объект представляет собой фигуру Деревянко со статуэткой кинопремии «Оскар» в руках. Памятник простоял всего неделю, после чего неизвестные разрушили его — на постаменте осталась только нога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Российский футболист рассказал о жизни в Норвегии

    Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

    Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

    Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

    Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

    Прокурор обратился в суд с особой просьбой для семьи исполнителя теракта в «Крокусе»

    Россиян предупредили о подорожании сладостей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok