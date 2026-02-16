Создателей кино заперли в клетке посреди улицы в российском городе

В Екатеринбурге бронзовый памятник создателям кино, братьям Люмьер, посадили в клетку. Металлическая конструкция возникла прямо посреди улицы, пишет издание «Подъем».
Такие меры приняли, чтобы очистить скульптуру от краски, которой ее облили хулиганы. В мэрии российского города рассказали, что памятник уже отмыли и привели в порядок. Работы в общей сложности заняли три дня. Специалисты опасались, что вместе с краской сойдет основное покрытие скульптуры, но этого удалось избежать.
«Это временно. Уберут клетку, ну что смеяться. Там просто, когда люди работали, сначала баннерами затянули, потом баннеры сдуло, остались эти решетки. Там уже все очистили», — рассказали в администрации и предположили, что ограждение уже убрали.
Ранее в Таганроге от памятника заслуженному артисту России Павлу Деревянко оставили одну ногу. Статую установили за свой счет местные жители во дворе дома, где раньше жил актер. Арт-объект представляет собой фигуру Деревянко со статуэткой кинопремии «Оскар» в руках. Памятник простоял всего неделю, после чего неизвестные разрушили его — на постаменте осталась только нога.