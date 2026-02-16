Реклама

08:46, 16 февраля 2026Россия

Российский военный рассказал об использовании трофейной «Бабы-Яги»

Российский военный рассказал об уничтожении трофейным дроном опорных пунктов ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Оператор беспилотных систем российской группировки войск «Восток» с позывным Лысый рассказал о применении трофейного дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) для поражения вражеских целей на запорожском направлении. Об этом пишут РИА Новости.

Боец пояснил, что они ремонтируют подбитые украинские беспилотники и используют их уже в своих целях на поле боя. Так, например, на последних боевых задачах им помогла «Баба-Яга» (тяжелый дрон ВСУ — прим. «Ленты.ру»).

«На последних боевых задачах удалось "бабкой" уничтожить опорные пункты противника, точки взлета дронов и подвоз боеприпасов», — вспоминает Лысый.

Лысый также добавил, что при выполнении одной из задач было произведено несколько сбросов боеприпасов по выявленным целям, что получился целый «фейерверк».

Ранее было опубликовано видео уничтожения пехоты и техники ВСУ в районе Красноармейска, Димитрова и в Днепропетровской области бойцами российской группировки войск «Центр».

