Рябков пообещал плохой конец пытающимся «запереть» российский флот

Замглавы МИД Рябков предостерег от попыток запереть российский флот

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предостерег от попыток «запереть» российский флот, заявив, что такие эксперименты могут плохо кончиться для их инициаторов. Об этом он сказал на презентации спецвыпуска журнала «Русская мысль», передает ТАСС.

«Количество стран, входящих в Евросоюз, само по себе не является козырем в этой крайне опасной для самого Евросоюза игре», — подчеркнул замглавы МИД.

Рябков отметил, что Россия обладает немалым опытом защиты свободы судоходства, в том числе силами военно-морского флота. Он призвал недоброжелателей воздержаться от опасных экспериментов. «Если кто-то исходит из того, что можно дальше проводить "эксперименты", то это может плохо кончиться непосредственно для экспериментаторов», — заключил дипломат.

За последние несколько месяцев США и страны Европы начали активнее задерживать суда, которые они ассоциируют с Россией. В частности, речь идет либо о судах других стран, использующих российский флаг, либо о якобы «теневом флоте» России.