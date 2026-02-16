Слоны затоптали шесть человек

В Индии шесть человек стали жертвами стада слонов

В Индии слоны затоптали целую семью. Об этом сообщает NDTV.

Трагический случай произошел в ночь на пятницу, 13 февраля, в штате Джаркханд. Дикие животные ворвались в деревню Гондвар ранним утром и бросились на людей. Всего их жертвами стало шестеро человек: четверо из них были членами одной семьи, еще двое — их соседями. Один ребенок был серьезно ранен и доставлен в больницу.

Ранее те же животные уже нападали на людей в округах Бокаро и Рамгарх. Лесничий Викас Кумар Уджвал подтвердил, что стадо неоднократно появлялось в разных районах и нападало на людей. Причины агрессии не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Замбии 52-летний рыболов, спасаясь от разъяренных слонов, прыгнул в реку, которая кишела крокодилами. В воде на него сразу же напал хищник.