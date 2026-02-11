Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

03:00, 11 февраля 2026

Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила

В Замбии рыболов прыгнул в пасть крокодила, спасаясь от разъяренных слонов
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Danny Ye / Shutterstock / Fotodom

В Замбии 52-летний рыболов, спасаясь от разъяренных слонов, прыгнул в реку, которая кишела крокодилами. Об этом сообщает BBC News.

Трое мужчин наткнулись на стадо и бросились бежать, когда возвращались с рыбалки. Одного из них, 52-летнего Дина Ньиренду, слоны загнали в приток реки Луангва.

В воде на него сразу же напал крокодил, но Ньиренде удалось отбиться палкой. Затем он вырвал ногу из пасти рептилии и выполз на берег. Там его ждали товарищи, которые до того наблюдали за происходящим с безопасного расстояния.

Рыболовы унесли раненого от реки и попытались остановить кровотечение. Несмотря на это, спасти его не удалось.

Нильские крокодилы вырастают до пяти метров в длину, крайне агрессивны и могут справиться даже с крупными и сильными животными. Река Луанда, где произошел инцидент, известна одной из самых высоких концентраций этих рептилий в Африке

Ранее сообщалось, что в Индии крупный крокодил растерзал мальчика. Ребенок играл у реки без присмотра.

