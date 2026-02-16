Реклама

Силовые структуры
09:29, 16 февраля 2026Силовые структуры

Спор о сделанных ноготочках довел до уголовного дела

В Саратовской области спор о ногтях с мастером маникюра вылился в судебную тяжбу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Саратовской области россиянка стала фигуранткой уголовного дела о незаконном проникновении в жилище после спора о плохо сделанных ноготочках. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, после сеанса у мастера по маникюру осужденная осталась недовольна результатом оказанных ей услуг. Женщина вернулась домой к мастеру, ворвалась в квартиру и начала предъявлять претензии. Хозяйка вызвала полицию и написала на клиентку заявление, дело дошло до суда, который назначил штраф и компенсацию морального вреда.

Позже это решение осужденной удалось оспорить в кассационном суде, там пришли к выводу, что девушка прибыла к месту работы мастера, желая обсудить его работу, а доказательств злого умысла или свидетелей не нашлось.

Ранее на видео попала драка двух мастеров маникюра в российском городе.

