Спор о сделанных ноготочках довел до уголовного дела

В Саратовской области спор о ногтях с мастером маникюра вылился в судебную тяжбу

В Саратовской области россиянка стала фигуранткой уголовного дела о незаконном проникновении в жилище после спора о плохо сделанных ноготочках. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, после сеанса у мастера по маникюру осужденная осталась недовольна результатом оказанных ей услуг. Женщина вернулась домой к мастеру, ворвалась в квартиру и начала предъявлять претензии. Хозяйка вызвала полицию и написала на клиентку заявление, дело дошло до суда, который назначил штраф и компенсацию морального вреда.

Позже это решение осужденной удалось оспорить в кассационном суде, там пришли к выводу, что девушка прибыла к месту работы мастера, желая обсудить его работу, а доказательств злого умысла или свидетелей не нашлось.

