Россия
15:23, 16 февраля 2026Россия

Российских солдат-срочников захотели отправить на новый фронт работ

Глава МЧС Куренков: С Минобороны согласована отправка срочников на пожары
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Солдат-срочников захотели использовать для решения новых задач. Это следует из заявления главы МЧС Александра Куренкова, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал министр, МЧС запланировало отправлять срочников на новый фронт работ — для формирования противопожарных команд.

«С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — заявил он о готовности ведомства отправить срочников тушить пожары.

Сроки внедрения нововведения не называются.

Ранее, в ноябре 2025 года, в Госдуме заявили о неактуальности повышения оклада срочникам, получающим менее трех тысяч рублей в месяц.

