15:24, 12 ноября 2025Россия

Повышение оклада получающей 2758 рублей в месяц категории россиян сочли неактуальным

Депутат ГД Журавлев: В условиях СВО повышать оклад срочникам неактуально
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Депутат Госдумы Алексей Журавлев счел повышение оклада получающим 2758 рублей в месяц российским солдатам-срочникам неактуальным в условиях проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в комментарии «Газете.ru».

По словам парламентария, военнослужащие срочной службы и так обеспечены всем необходимым от обмундирования до питания. Журавлев отметил, что не считает выполнение задач этой категорией россиян работой. Вместо этого, по его словам, следовало бы повышать размер выплат участникам СВО. «В условиях СВО лучше штурмовикам платить больше. А солдаты-срочники находятся на полном государственном обеспечении (...) Это не работа, за которую следует начислять зарплату, а выполнение долга», — заявил он.

Известно, что на работу Госдумы в 2025 году в федеральном бюджете была заложена сумма в 14,8 миллиарда рублей. На выплаты персоналу нижней палаты парламента планировалось потратить 5 миллиардов, еще 2,5 миллиарда — на закупку различных товаров.

Ранее сообщалось, что начавшие трудиться только в 2025 году молодые россияне к старости могут столкнуться с тем, что их пенсии не покроют даже базовые расходы.

