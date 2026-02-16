США сэкономили на Украине

РИА Новости: США выделили треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины

США выделили лишь треть от объявленной суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в августе 2025 года Госдепартамент США одобрил возможное соглашение по продаже Украине этих ракет и необходимого для них оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Компании Zone 5 Technologies и CoAspire назывались основными подрядчиками и обе получили от американских Военно-воздушных сил (ВВС) контракты на разработку прототипов ERAM. При этом заказы на серийное производство оружия оформили только с первой из них.

«Анализ федеральных данных показывает, что объем контрактов на производство составляет 269,8 миллиона долларов — около 33 процентов от заявленной стоимости сделки. Эта сумма включает договор на 34,9 миллиона в июне 2025-го, допсоглашения на 14,9 миллиона в сентябре и 219,9 миллиона в ноябре», — указали авторы материала.

Согласно официальным документам правительства США, в 2026 году Вашингтон предоставит Киеву рекордно низкий объем военной помощи с начала конфликта.

5 сентября 2025 года издание Aviation Week сообщило, что США поставят Украине первую партию из 10 ракет ERAM до конца октября 2026 года. Журнал подчеркивает, что в конце августа представители американского правительства одобрили продажу Киеву до 3,55 тысячи подобных ракет, однако в первой партии их будет всего 10.