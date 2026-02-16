Реклама

Мир
09:40, 16 февраля 2026Мир

США сэкономили на Украине

РИА Новости: США выделили треть от объявленной суммы на ракеты ERAM для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: OSD Deputy Secretary of Defens / Wikimedia

США выделили лишь треть от объявленной суммы на производство управляемых ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, в августе 2025 года Госдепартамент США одобрил возможное соглашение по продаже Украине этих ракет и необходимого для них оборудования на сумму 825 миллионов долларов. Компании Zone 5 Technologies и CoAspire назывались основными подрядчиками и обе получили от американских Военно-воздушных сил (ВВС) контракты на разработку прототипов ERAM. При этом заказы на серийное производство оружия оформили только с первой из них.

«Анализ федеральных данных показывает, что объем контрактов на производство составляет 269,8 миллиона долларов — около 33 процентов от заявленной стоимости сделки. Эта сумма включает договор на 34,9 миллиона в июне 2025-го, допсоглашения на 14,9 миллиона в сентябре и 219,9 миллиона в ноябре», — указали авторы материала.

Согласно официальным документам правительства США, в 2026 году Вашингтон предоставит Киеву рекордно низкий объем военной помощи с начала конфликта.

5 сентября 2025 года издание Aviation Week сообщило, что США поставят Украине первую партию из 10 ракет ERAM до конца октября 2026 года. Журнал подчеркивает, что в конце августа представители американского правительства одобрили продажу Киеву до 3,55 тысячи подобных ракет, однако в первой партии их будет всего 10.

