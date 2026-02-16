Реклама

01:22, 16 февраля 2026

Страна Евросоюза заявила о готовности возобновления прямого авиасообщения с Россией

Словакия готова возобновить прямое авиасообщение с Россией при снятии санкций ЕС
Фото: Petr Josek Snr / Reuters

Все больше стран Европейского союза (ЕС) ожидают возобновления отношений с Россией. Так, Словакия заявила о готовности открыть прямое авиасообщение с Москвой, об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря министерства транспорта республики Петру Полячикову.

Однако это будет реализовано только в случае снятия европейских санкций против России. Если ограничения отменят, то воздушное пространство Словакии будет доступно для российских авиаперевозчиков и воздушных судов.

Полячикова добавила, что открытие регулярных и нерегулярных прямых авиарейсов между двумя странами также будет зависеть от заинтересованности перевозчиков.

«Словацкая Республика будет готова рассмотреть вопрос о выдаче разрешений, если будут соблюдены общие требования к входу в воздушное пространство Словацкой Республики, требования соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и европейского законодательства», — заключила пресс-секретарь министерства.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» депутат Государственной Думы России Алексей Чепа оценил шансы на восстановление прямого авиасообщения с Соединенными Штатами Америки (США).

