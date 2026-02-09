Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:08, 9 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме оценили шансы на восстановление авиасообщения с США

Депутат Чепа: Восстановление авиасообщения с США возможно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Нью-Йорк

Нью-Йорк. Фото: Matteo Miliddi / Unsplash

Снятие ограничений с российских перевозчиков для восстановления прямого авиасообщения было бы выгодно США, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он добавил, что технически восстановление авиасообщения возможно.

«Думаю, переговоры в этом направлении ведутся. В случае принятия соответствующего решения, при наличии двустороннего соглашения, вполне возможно восстановить сообщение. Но для этого нужно снимать ограничения», — сказал Чепа.

Вместе с тем он подчеркнул, что Вашингтон начнет отменять санкции против России только тогда, когда это будет выгодно США.

«Ведь многие ограничения вводились и вводятся исключительно в рамках недобросовестной конкуренции, они используются как рычаг. То же самое и с пошлинами. Но восстановление авиасообщения может быть выгодным для обеих сторон — Россия ведь тоже разрешит полеты американским авиакомпаниям. Так что надежды есть», — заключил депутат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не дают России внятного ответа на идею восстановить прямое авиасообщение между странами. Дипломат также подчеркнул, что есть и другие вопросы, по которым нет никакого прогресса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на отказ Индии от российской нефти

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Владельцы собак в российском городе нашли разбросанный во дворах яд

    Хинштейн назвал мэра Курска беспомощным

    Стало известно о мобилизации Украиной «нежелательных элементов»

    Продюсер призвал Долину завершить карьеру

    Бузова рассказала о любви с первого взгляда

    В «Ростехе» рассказали о поставке РСЗО «Сарма» Вооруженным силам России

    Бабушка со «Шпагой» пришла к напавшему на общежитие российскому подростку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok