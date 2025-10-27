В России заявили о попытках восстановить прямое авиасообщение с США

Рябков: США не дают внятного ответа на идеи восстановить прямые рейсы

США не дают России внятного ответа на идеи восстановить прямое авиасообщение между странами. О попытках вернуть рейсы заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

Замминистра подчеркнул, что есть и другие вопросы, по которым нет никакого прогресса. Он призвал пока что заниматься теми проблемами, которые поддаются решению.

Ранее Рябков уже рассказывал о работе над возобновлением прямых рейсов в США. По его словам, профильные ведомства делают все возможное для поисков решения этой задачи.