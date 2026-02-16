Реклама

04:33, 16 февраля 2026Наука и техника

Су-57 сочли угрозой для Запада

19FortyFive: Малозаметный Су-57 представляет значительную угрозу для Запада
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости / Пресс-служба ОАК

Российские истребители пятого поколения Су-57, которые отличаются малозаметностью и хорошими летными характеристиками, представляют угрозу для стран Запада. Об этом пишет обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.

«Су-57 может представлять значительную угрозу как для Украины, так и для Запада, учитывая его заявленные технические характеристики, технологии и стелс-конфигурацию», — считает автор.

По его словам, Су-57 выглядит как эффективный малозаметный самолет. На его стелс-характеристики указывает форма крыла и фюзеляжа. Также истребитель отличается большой дальностью полета — с полными баками самолет может преодолеть расстояние более 4000 километров. При этом максимальная бесфорсажная скорость составляет 2100 километров в час.

Ранее в феврале военный корреспондент Андрей Коц писал, что противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, которые может нести Су-57, способны эффективно поражать радары западных зенитных ракетных комплексов Patriot и IRIS-T.

