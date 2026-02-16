Спикер ГД Володин: Политика ЕС по трансгендерам приведет к большой трагедии

Политика Евросоюза (ЕС) по трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) приведет к большой трагедии. Такое развитие событий предрек спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заявление опубликовано в Telegram.

Российский политик порассуждал о «безумии и деградации», которые демонстрируют власти Европы.

«Европолитики окончательно потеряли разум (...) Мальчики могут быть девочками. И наоборот. Это европейское сумасшествие и помешательство, к сожалению, не прекратится», — заявил Володин.

