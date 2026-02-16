Реклама

Россия
08:34, 16 февраля 2026Россия

Европе предрекли большую трагедию

Спикер ГД Володин: Политика ЕС по трансгендерам приведет к большой трагедии
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Политика Евросоюза (ЕС) по трансгендерам (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) приведет к большой трагедии. Такое развитие событий предрек спикер Госдумы Вячеслав Володин, его заявление опубликовано в Telegram.

Российский политик порассуждал о «безумии и деградации», которые демонстрируют власти Европы.

«Европолитики окончательно потеряли разум (...) Мальчики могут быть девочками. И наоборот. Это европейское сумасшествие и помешательство, к сожалению, не прекратится», — заявил Володин.

Ранее российских политиков заподозрили в попытке соскрести с себя «цветную» репутацию.

