Трампа приравняли к Вашингтону и Линкольну

Пентагон поздравил американцев с Днем президента США, поставив действующего американского лидера Дональда Трампа в один ряд с экс-президентами Джорджем Вашингтоном и Авраамом Линкольном. Соответствующий пост оборонное ведомство опубликовало в соцсети Х.

В публикации изображено черно-белое фото Трампа с красным галстуком на фоне Вашингтона и Линкольна. Внизу под портретами президентов нарисован силуэт американского стратегического бомбардировщика B-2.

Ранее бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс опубликовала фотографию с Трампом, сопроводив фото надписью «Прав во всем».