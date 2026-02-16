Реклама

19:54, 16 февраля 2026

Трампа приравняли к Вашингтону и Линкольну

Пентагон в День президента США поставил Трампа в один ряд с Линкольном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева
Мемориал Линкольна в Вашингтоне

Фото: Leigh Vogel / Getty Images for the Canadian American Business Council

Пентагон поздравил американцев с Днем президента США, поставив действующего американского лидера Дональда Трампа в один ряд с экс-президентами Джорджем Вашингтоном и Авраамом Линкольном. Соответствующий пост оборонное ведомство опубликовало в соцсети Х.

В публикации изображено черно-белое фото Трампа с красным галстуком на фоне Вашингтона и Линкольна. Внизу под портретами президентов нарисован силуэт американского стратегического бомбардировщика B-2.

Ранее бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс опубликовала фотографию с Трампом, сопроводив фото надписью «Прав во всем».

