Мир
12:52, 16 февраля 2026Мир

Экс-премьер Британии выложила фото Трампа с посланием

Экс-премьер Британии Трасс сфотографировалась с Трампом и передала послание
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: @trussliz

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс опубликовала фотографию встречи с президентом США Дональдом Трампом в его клубе Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает The Guardian.

Политик сопроводила публикацию в соцсети Х посланием «прав во всем», отметив американского лидера. Трамп пока не комментировал встречу, сосредоточившись на продвижении документального фильма своей супруги Мелании.

Неизвестно, кем инициировалась встреча и как долго она продолжалась. По данным газеты, Трасс, занимавшая пост премьера всего 49 дней и потерявшая место в парламенте в 2024 году, в последнее время пытается перезапустить свою политическую карьеру, поддерживая правые силы на Конференции консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC).

Лиз Трасс заняла пост премьера в 2022 году и продержалась в кресле всего 49 дней. За это время ее рейтинг упал до антирекордных 10 процентов. Причиной этого стал экономический кризис, разгоревшийся в Британии. После этого Трасс пригрозила судом Киру Стармеру в случае, если действующий премьер продолжит утверждать, будто она «обрушила экономику» в 2022 году.

