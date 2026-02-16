Туристы забрались в тайгу для проведения обряда, не смогли выбраться и попросили помощи

Shot: В ХМАО 13 туристов не смогли выбраться из тайги и попросили помощи

В ХМАО компания туристов забралась в тайгу для проведения обряда, не смогла выбраться и попросила помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, 13 человек— 11 женщин и 2 мужчин — поехали в акваторию реки Северная Сосьва в Березовском районе региона «для какого-то религиозного обряда». Группу они регистрировать не стали и отправились в тайгу на двух снегоходах с прицепами.

«Но что-то пошло не по плану, и теперь они по рации заявляют, что не могут выбраться, и просят помощи. Что случилось — не говорят», — отмечается в публикации.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На помощь туристам уже выдвинулись спасатели.

