Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:13, 16 февраля 2026Россия

Туристы забрались в тайгу для проведения обряда, не смогли выбраться и попросили помощи

Shot: В ХМАО 13 туристов не смогли выбраться из тайги и попросили помощи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В ХМАО компания туристов забралась в тайгу для проведения обряда, не смогла выбраться и попросила помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, 13 человек— 11 женщин и 2 мужчин — поехали в акваторию реки Северная Сосьва в Березовском районе региона «для какого-то религиозного обряда». Группу они регистрировать не стали и отправились в тайгу на двух снегоходах с прицепами.

«Но что-то пошло не по плану, и теперь они по рации заявляют, что не могут выбраться, и просят помощи. Что случилось — не говорят», — отмечается в публикации.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно. На помощь туристам уже выдвинулись спасатели.

Ранее в Красноярском крае по заявке правоохранительных органов возобновили поиски пропавшей в сентябре семьи Усольцевых. Мероприятия прошли 30 и 31 января в деревне Кутурчин Партизанского района. В краевом следкоме их назвали плановыми. Искали пропавших россиян на участках местных жителей: в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. За два месяца поисков следов семьи так и не обнаружили. Среди версий исчезновения россиян рассматриваются многочисленные варианты несчастного случая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Зеленский сообщил о подготовке массированных ударов по энергетике Украины

    57-летняя актриса случайно обнажила грудь на публике

    После смерти задержанного россиянина в отделе полиции возбудили уголовное дело

    Олимпийская чемпионка показала нижнее белье и получила миллион долларов

    Эпштейн пошутил про свой пенис в разговоре с юристкой Обамы

    Депутат Рады прокомментировал запрет впускать в Европу побывавших в плену украинцев

    В США поздравили Трампа с Днем президентов цитатой про охотника и жертву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok