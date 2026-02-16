У известной юмористки нашли рак легких

У канадской юмористки Джессики Саломон нашли рак легких

Известная канадская юмористка Джессика Саломон сообщила, что у нее нашли рак легких. На ее публикацию в соцсетях обратило внимание издание PennLive.

По словам Саломон, она на протяжении длительного времени чувствовала себя плохо. «Я сильно уставала, болело тело, было трудно делать даже небольшие дела, а также у меня не проходил кашель», — уточнила она. Юмористка добавила, что списывала симптомы на стресс, однако затем все же обратилась к врачу.

Поначалу медики подозревали, что у юмористки может быть бронхит. Затем Саломон прошла обследования, выяснилось, что у нее рак легких на поздней стадии. «Мне сказали, что это лечится», — отметила она. Юмористка заявила, что планирует сконцентрироваться на лечении и надеется выйти в ремиссию.

Ранее стало известно, что звезде реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» (90 Day Fiancе) Лиз Вудс удалят матку из-за рака. Уточнялось, что медики обнаружили у нее злокачественное новообразование в яичнике.