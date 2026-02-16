Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:32, 16 февраля 2026Интернет и СМИ

У известной юмористки нашли рак легких

У канадской юмористки Джессики Саломон нашли рак легких
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: 800 Pound Gorilla Media / YouTube

Известная канадская юмористка Джессика Саломон сообщила, что у нее нашли рак легких. На ее публикацию в соцсетях обратило внимание издание PennLive.

По словам Саломон, она на протяжении длительного времени чувствовала себя плохо. «Я сильно уставала, болело тело, было трудно делать даже небольшие дела, а также у меня не проходил кашель», — уточнила она. Юмористка добавила, что списывала симптомы на стресс, однако затем все же обратилась к врачу.

Поначалу медики подозревали, что у юмористки может быть бронхит. Затем Саломон прошла обследования, выяснилось, что у нее рак легких на поздней стадии. «Мне сказали, что это лечится», — отметила она. Юмористка заявила, что планирует сконцентрироваться на лечении и надеется выйти в ремиссию.

Ранее стало известно, что звезде реалити-шоу «Виза невесты. Виза жениха» (90 Day Fiancе) Лиз Вудс удалят матку из-за рака. Уточнялось, что медики обнаружили у нее злокачественное новообразование в яичнике.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ более 12 часов атаковали Брянскую область 170 дронами. Российский регион частично остался без света и тепла

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В Ярославской области ввели режим ЧС из-за отсутствия тепла

    Жителей Британии и Германии призвали готовиться к войне с Россией

    В морозильнике 50-летней женщины нашли двух новорожденных

    Врач назвал причину внезапного пробуждения в три часа ночи

    Две страны Евросоюза до рекордов нарастили экспорт вина в Россию

    Россиянам рассказали о регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

    У известной юмористки нашли рак легких

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok