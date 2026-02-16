Реклама

Россия
19:45, 16 февраля 2026Россия

Украина атаковала Севастополь

Губернатор Развожаев: Средства ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
Майя Назарова
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять воздушных целей над Севастополем во время атаки со стороны Украины. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что воздушные цели удалось ликвидировать над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес. Губернатор призвал севастопольцев не пренебрегать мерами безопасности.

Накануне в Минобороны России отчитались о сбитых 222 беспилотниках Вооруженных сил Украины. Тогда вражеские устройства сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Астраханской, Волгоградской и Курской областями, Республиками Адыгея и Крым.

Еще раньше в Сочи прогремели мощные взрывы на фоне украинской атаки.

