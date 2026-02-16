Украина атаковала Севастополь

Губернатор Развожаев: Средства ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять воздушных целей над Севастополем во время атаки со стороны Украины. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он уточнил, что воздушные цели удалось ликвидировать над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес. Губернатор призвал севастопольцев не пренебрегать мерами безопасности.

Накануне в Минобороны России отчитались о сбитых 222 беспилотниках Вооруженных сил Украины. Тогда вражеские устройства сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Астраханской, Волгоградской и Курской областями, Республиками Адыгея и Крым.

Еще раньше в Сочи прогремели мощные взрывы на фоне украинской атаки.