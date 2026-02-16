Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:20, 16 февраля 2026Культура

Умерла народная артистка УССР Людмила Юрченко

Народная артистка Украинской ССР Людмила Юрченко ушла из жизни в возрасте 83 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: Ukrainian Opera Artists XX-th Century / YouTube

Народная артистка Украинской ССР (УССР) Людмила Юрченко ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила Национальная опера Украины имени Тараса Шевченко в своем аккаунте в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Отошла в вечность выдающаяся оперная певица, педагог и народная артистка Людмила Владимировна Юрченко», — написали в публикации.

На сцене оперы она выступала в роли Насти в «Тарасе Бульбе», Кармен в одноименной опере Жоржа Бизе, а также исполняла партии в «Аиде», «Набукко». С 1969 по 2011 год она выступала на сцене Национальной оперы Украины.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка РСФСР, ветеран сцены, актриса известных сериалов «Папины дочки» и «Интерны» Галина Федорова скончалась в возрасте 90 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Умерла народная артистка УССР Людмила Юрченко

    Зареме Мусаевой отменили приговор в Верховном суде

    Появились подробности про отца перебежавшего на сторону Украины российского бойца

    Банк России понизил курс доллара

    Рианна оконфузилась перед камерой на Неделе моды в Нью-Йорке

    Россиянам назвали оптимальное время для покупки валюты

    Россиян предупредили о смертельной опасности популярных препаратов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok