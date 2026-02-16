Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Экономика
15:18, 16 февраля 2026Экономика

Уровень безработицы у молодых россиян оценили

Голикова: В России уровень безработицы у молодежи больше восьми процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

Уровень безработицы у российских граждан в возрасте от 15 до 24 лет составляет 8,3 процента. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Ее процитировало «Прайм».

По ее словам, достигнутый показатель оказался вдвое меньше, чем тот, что фиксировали пять лет назад.

Ранее Голикова объяснила, что до 2032 года в российскую экономику необходимо будет вовлечь в общей сложности около 12 миллионов человек. Речь идет в том числе о замещающем вовлечении новых работников с учетом стремительного старения населения. Самые большие проблемы с кадрами отмечены в таких сегментах экономики, как обрабатывающая промышленность, логистика, транспортировка и хранение грузов.

По словам финансового аналитика Дмитрия Трепольского, проблема старения населения вкупе с острым кадровым голодом оказывает все большее давление на российский рынок труда.

