Ушла из жизни звезда фильмов «Кин-дза-дза» и «Восьмое чудо света»

На 77-м году жизни скончалась актриса Людмила Солоденко

Советская и российская киноактриса Людмила Солоденко, известная многим по фильмам «Кин-дза-дза» и «Восьмое чудо света», скончалась 13 февраля на 77-м году жизни. Об этом сообщается на портале kino-teatr.ru.

Что стало причиной смерти — не разглашается.

Людмила Солоденко родилась в Одессе 4 сентября 1949 года. Окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Играть в кино стала с 1972 года.

Она приняла участие в 18 проектах, снималась в таких фильмах, как: «Хроника ночи», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «ТАСС уполномочен заявить...», «Курорт особого назначения» и других.

Ранее стало известно о смерти одного из основателей немецкой группы Dschinghis Khan Вольфганга Хайхеля.