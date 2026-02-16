Реклама

Россия
22:30, 16 февраля 2026

В Госдуме обсудят закон об искажении исторической правды

Володин: Госдума обсудит закон о профилактике искажения исторической правды
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Госдума в среду, 18 февраля, обсудит закон о профилактике искажения исторической правды. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

«Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование системы профилактики и предупреждения правонарушений, связанных с искажением исторической правды», — сказал Володин.

Председатель Госдумы указал, что недружественный Запад пытается заставить забыть о том, кто победил нацизм. Целью законопроекта является борьба с подобными действиями, подчеркнул Володин.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Запад не сможет развалить Россию для доступа к ее ресурсам.

