Россия
14:35, 16 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на сообщения о планах Запада по развалу страны

Депутат Чепа: У Запада не получится развалить Россию для доступа к ее ресурсам
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Запад не сможет развалить Россию для доступа к ее ресурсам, убежден первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил о том, что глобалисты хотят развалить Россию для доступа к ее ресурсам. По словам парламентария, Запад инвестирует в это сотни миллиардов долларов, что гарантирует триллионы долларов прибыли.

«У них никогда не получится развалить Россию. Они уже не раз делали такие попытки. Каждый раз ломали зубы. И сейчас происходит все то же самое, просто они уже боятся об этом говорить», — высказался депутат.

До этого стало известно, что Европейский парламент (ЕП) одобрил выделение Киеву дополнительного кредита на сумму 90 миллиардов евро. По словам главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, сильная Украина делает Европу более безопасной. Она также отмечала, что выделенные Киеву деньги обеспечат продолжение работы основных государственных служб, а также сохранит обороноспособность страны.

