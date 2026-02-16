Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:28, 16 февраля 2026Экономика

В одной европейской стране из-за холодов закончились дрова

ERR: В Эстонии возникла нехватка дров из-за длительных холодов
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

В Эстонии возникла нехватка дров из-за длительных холодов. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

На фоне продолжающихся холодов жители европейской страны стали запасать дрова впрок, и кубометр древесины подорожал до 75-80 евро.

«Запасы сухих дров иссякли, пока зима не закончилась... Люди... покупают невысушенное, свежее или зеленое дерево», — отмечают в ERR.

Чтобы пережить зиму, домохозяйству нужно в среднем около десяти кубометров дров. В неделю на нужды одного дома требуется порядка кубометра. Однако из-за теплых зим в последние годы люди уделяли меньше внимания заготовке дров, жалуются лесничие. В то же время из-за растущих цен на электричество промышленные распил и колка дерева становятся экономически невыгодными.

Эстония стала одной из первых стран, отказавшихся от российского газа. В сентябре 2022 года действующий глава МИД европейской страны Урмас Рейнсалу заявил, что запрет на поставки вступит в силу с начала 2023-го. Запрет не повлияет на бытовых потребителей, однако может оказать давление на газовые предприятия Эстонии, лицензия на деятельность которых дает право импортировать природный газ или предоставлять услуги по его транзиту.

Из-за санкций против России в Литве в скором времени возник дефицит древесины. Поставки прекратились уже в 2022 году, в результате чего власти запланировали изменить правила вывоза древесины из страны, так как Литва оставалась последней страной в регионе, где древесину может купить «любой желающий».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России раскрыли реальную биографию предполагаемого перебежчика на сторону Украины

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Носить рубашки задом наперед стало трендом

    Собчак пожаловалась на одиночество

    Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

    Тысячи жителей российского города остались без света

    В США прокомментировали риск взлома F-35

    В России упали ставки по шести видам вкладов

    Россия поставила Канаде условие для восстановления отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok