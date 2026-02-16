В одной европейской стране из-за холодов закончились дрова

ERR: В Эстонии возникла нехватка дров из-за длительных холодов

В Эстонии возникла нехватка дров из-за длительных холодов. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

На фоне продолжающихся холодов жители европейской страны стали запасать дрова впрок, и кубометр древесины подорожал до 75-80 евро.

«Запасы сухих дров иссякли, пока зима не закончилась... Люди... покупают невысушенное, свежее или зеленое дерево», — отмечают в ERR.

Чтобы пережить зиму, домохозяйству нужно в среднем около десяти кубометров дров. В неделю на нужды одного дома требуется порядка кубометра. Однако из-за теплых зим в последние годы люди уделяли меньше внимания заготовке дров, жалуются лесничие. В то же время из-за растущих цен на электричество промышленные распил и колка дерева становятся экономически невыгодными.

Эстония стала одной из первых стран, отказавшихся от российского газа. В сентябре 2022 года действующий глава МИД европейской страны Урмас Рейнсалу заявил, что запрет на поставки вступит в силу с начала 2023-го. Запрет не повлияет на бытовых потребителей, однако может оказать давление на газовые предприятия Эстонии, лицензия на деятельность которых дает право импортировать природный газ или предоставлять услуги по его транзиту.

Из-за санкций против России в Литве в скором времени возник дефицит древесины. Поставки прекратились уже в 2022 году, в результате чего власти запланировали изменить правила вывоза древесины из страны, так как Литва оставалась последней страной в регионе, где древесину может купить «любой желающий».