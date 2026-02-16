Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 16 февраля 2026Россия

В Петербурге массажистка устала до смерти в День всех влюбленных

Shot сообщил о смерти массажистки спа-центра в Санкт-Петербурге из-за усталости
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге массажистка спа-центра не выдержала наплыва клиентов в День всех влюбленных. О ее смерти от усталости сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, 14 февраля 36-летняя уроженка Индонезии обслуживала клиентов полдня без перерыва. В какой-то момент женщина почувствовала себя плохо и присела отдохнуть на массажную кровать, а когда встала, то потеряла сознание. В результате массажистку госпитализировали с подозрением на переутомление, однако спасти ее врачам не удалось.

Коллеги женщины подтвердили, что в день ее смерти запись была очень плотная, и массажистка жаловалась на усталость.

Как выяснили журналисты, индонезийка приехала в Санкт-Петербург на заработки полгода назад. В спа-центре она работала официально. Дома у женщины остались двое детей. Сейчас ее семья ждет свидетельство о смерти и другие документы, чтобы организовать транспортировку тела.

Ранее в московской квартире нашли без признаков жизни уроженца Брянской области. Как выяснилось, россиянин жаловался на температуру в 39 градусов и воспользовался советом подруги, которая предложила принять горячую ванну. В результате он потерял сознание и захлебнулся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США предложили вариант решения территориального вопроса по Украине

    Россия, США и Украина договорились вести переговоры в режиме тишины. Что происходит за закрытыми дверями

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Одна страна задумалась о переходе на евро

    В Эстонии пригрозили перенести боевые действия на территорию России

    В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина с Токаевым

    Генсеку НАТО присудили премию за самые странные анекдоты

    В России указали на хороший знак перед переговорами с Украиной в Женеве

    GTA V сжали до рекордных размеров

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками до 30 процентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok