В Петербурге массажистка устала до смерти в День всех влюбленных

Shot сообщил о смерти массажистки спа-центра в Санкт-Петербурге из-за усталости

В Санкт-Петербурге массажистка спа-центра не выдержала наплыва клиентов в День всех влюбленных. О ее смерти от усталости сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, 14 февраля 36-летняя уроженка Индонезии обслуживала клиентов полдня без перерыва. В какой-то момент женщина почувствовала себя плохо и присела отдохнуть на массажную кровать, а когда встала, то потеряла сознание. В результате массажистку госпитализировали с подозрением на переутомление, однако спасти ее врачам не удалось.

Коллеги женщины подтвердили, что в день ее смерти запись была очень плотная, и массажистка жаловалась на усталость.

Как выяснили журналисты, индонезийка приехала в Санкт-Петербург на заработки полгода назад. В спа-центре она работала официально. Дома у женщины остались двое детей. Сейчас ее семья ждет свидетельство о смерти и другие документы, чтобы организовать транспортировку тела.

Ранее в московской квартире нашли без признаков жизни уроженца Брянской области. Как выяснилось, россиянин жаловался на температуру в 39 градусов и воспользовался советом подруги, которая предложила принять горячую ванну. В результате он потерял сознание и захлебнулся.