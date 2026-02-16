Реклама

Мир
08:47, 16 февраля 2026

В речи Рубио нашли призыв за сохранение «белой Европы»

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Европейские чиновники восприняли речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности как призыв к сохранению «белой» и христианской Европы. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Его доводы в защиту "западной цивилизации" были предложены в качестве сделки за американский защитный зонтик, подразумевая, что Соединенные Штаты и их западные союзники борются за сохранение более "белой", более христианской Европы», — сказал собеседник издания.

При этом он выразил обеспокоенность, что подобная риторика может осложнить взаимодействие европейских лидеров с другими странами, так и со своими собственными нехристианскими гражданами.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не собираются отказываться от сотрудничества с Европой. Глава американской дипломатии также заверил европейских лидеров, что Вашингтон «не стремится к разрыву отношений, а хочет возродить давнюю дружбу и обновить величайшую цивилизацию в истории человечества».

